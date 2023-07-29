У жителя Актюбинской области обнаружили 22 свертка с наркотиками

Полицейские изъяли у 30-летнего жителя Актюбинской области 22 свертка с наркотиками, сообщает Zakon.kz.

Мужчина пояснил, что приобрел свертки через интернет-магазин в Telegram.



"По результатам экспертизы изъятое вещество является а-PVP, общим весом 16,40 гр", - говорится в сообщении полиции.

Также в ходе обыска по месту жительства задержанного изъяли 9 свертков, обмотанных полиэтиленовым пакетом, с порошкообразным веществом.



По словам полиции, в свертках находился мефедрон, общим весом 7,55 гр.

Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК. Задержанный водворен в ИВС.

Мужчине грозит ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок.