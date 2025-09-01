#АЭС в Казахстане
Происшествия

Двое детей едва не погибли 1 сентября в Караганде

пожар в Караганде едва не закончился трагедией, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 18:29 Фото: пресс-служба МЧС РК
1 сентября в Караганде на пульт 112 поступило сообщение о пожаре в квартире, сообщает Zakon.kz.

Прибыв на место, пожарные выяснили, что в квартире на девятом этаже девятиэтажного жилого дома горел матрас.

"В результате продукты горения в виде дыма быстро распространились по всей квартире. Спасатели вскрыли дверь и вынесли в безопасное место двоих детей семи и трех лет. К счастью, они не пострадали". Пресс-служба МЧС РК

МЧС призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности!

Ранее сообщалось, что крупный пожар на СТО ликвидировали в Алматы.

Елена Беляева
Елена Беляева
