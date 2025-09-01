Двое детей едва не погибли 1 сентября в Караганде
Фото: пресс-служба МЧС РК
1 сентября в Караганде на пульт 112 поступило сообщение о пожаре в квартире, сообщает Zakon.kz.
Прибыв на место, пожарные выяснили, что в квартире на девятом этаже девятиэтажного жилого дома горел матрас.
"В результате продукты горения в виде дыма быстро распространились по всей квартире. Спасатели вскрыли дверь и вынесли в безопасное место двоих детей семи и трех лет. К счастью, они не пострадали". Пресс-служба МЧС РК
МЧС призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности!
Ранее сообщалось, что крупный пожар на СТО ликвидировали в Алматы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript