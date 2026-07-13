Редкие лесные кошки попали на видео в казахстанском лесу
Фото: pexels
В Государственном лесном природном резервате (ГЛПР) "Ертіс орманы", расположенном в Павлодарской области, попали в фотоловушки рыси, пришедшие на водопой, сообщает Zakon.kz.
Редкие кадры из жизни дикой природы показали специалисты резервата.
Как отмечают сотрудники, это видео – живое подтверждение того, что экосистема региона сохраняет свое богатство и разнообразие видов.
Согласно данным из открытых источников, уникальный реликтовый ленточный бор является главным домом для павлодарской рыси. Здесь фиксируется стабильная популяция – более 60 особей.
Чуть ранее известный фотограф Дмитрий Доценко показал птенца одной из самых величественных птиц Казахстана. Юного птенца степного орла можно увидеть по этой ссылке.
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