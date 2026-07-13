Редкие лесные кошки попали на видео в казахстанском лесу

В Государственном лесном природном резервате (ГЛПР) "Ертіс орманы", расположенном в Павлодарской области, попали в фотоловушки рыси, пришедшие на водопой, сообщает Zakon.kz.

Редкие кадры из жизни дикой природы показали специалисты резервата.

Как отмечают сотрудники, это видео – живое подтверждение того, что экосистема региона сохраняет свое богатство и разнообразие видов.

Согласно данным из открытых источников, уникальный реликтовый ленточный бор является главным домом для павлодарской рыси. Здесь фиксируется стабильная популяция – более 60 особей.

Чуть ранее известный фотограф Дмитрий Доценко показал птенца одной из самых величественных птиц Казахстана. Юного птенца степного орла можно увидеть по этой ссылке.