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События

Редкие лесные кошки попали на видео в казахстанском лесу

рысь, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 12:03 Фото: pexels
В Государственном лесном природном резервате (ГЛПР) "Ертіс орманы", расположенном в Павлодарской области, попали в фотоловушки рыси, пришедшие на водопой, сообщает Zakon.kz.

Редкие кадры из жизни дикой природы показали специалисты резервата.

рыси, водопой, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 12:03

Фото: Instagram/ertisormany_2003

Как отмечают сотрудники, это видео – живое подтверждение того, что экосистема региона сохраняет свое богатство и разнообразие видов.

Согласно данным из открытых источников, уникальный реликтовый ленточный бор является главным домом для павлодарской рыси. Здесь фиксируется стабильная популяция – более 60 особей.

Чуть ранее известный фотограф Дмитрий Доценко показал птенца одной из самых величественных птиц Казахстана. Юного птенца степного орла можно увидеть по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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