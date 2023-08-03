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Антикор: Бизнесмена подстрекали дать взятку в 1 млн долларов

Подстрекатель к даче взятки в 1 млн долларов предан суду Фото: Zakon.kz
Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Алтаева К. по факту мошенничества и подстрекательства к даче взятки. Об этом стало известно 3 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что его обвиняют в подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере и в покушении на хищение его денежных средств в сумме 1 млн долларов путем обмана под предлогом передачи их должностным лицам для продления контракта недропользования на месторождении в Карагандинской области.

"Обвиняемый Алтаев К. предан суду. Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит".Пресс-служба Антикора

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

1 августа 2023 года стало известно, что в Алматы у бизнесмена вымогали 390 тысяч долларов. Злоумышленник представился сотрудником правоохранительного органа и предоставил ложную информацию о том, что в отношении субъекта предпринимательства якобы проводятся проверочные мероприятия.

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Анастасия Московчук
Антикор
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