Отравление в соцучреждении Карагандинской области: один ребенок умер, шесть в реанимации

Один ребенок скончался и шестеро находятся в реанимации в результате отравления в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. Об этом Zakon.kz рассказали 1 августа 2023 года в областном акимате.

В распространяемом сообщении сказано, что 30 июля двое детей почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения на следующий день (31 июля) госпитализировали с аналогичными симптомами.

"Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось. На сегодня шестеро детей находятся в реанимации. Остальные под наблюдением врачей". Пресс-служба акимата Карагандинской области

Также отмечено, что больницу посетил аким области Ермаганбет Булекпаев. Он провел оперативное совещание с руководством управления здравоохранения и лечащими врачами.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Кроме того, создана специальная комиссия для выяснения причин произошедшего.

"Возбуждено уголовное дело и передано в Управление специальных прокуроров Карагандинской области. Ермаганбет Булекпаев отметил, что следствием будут определены и наказаны ответственные лица по всей строгости закона". Пресс-служба акимата Карагандинской области

В заключении в пресс-службе ведомства уточнили, что исполняющая обязанности директора учреждения отстранена от занимаемой должности.

27 июня 2023 года в Кентау произошло массовое пищевое отравление в кафе. 28 июня городской отдел полиции возбудил уголовное дело. Позднее сообщалось, что количество пострадавших выросло до 92 человек.