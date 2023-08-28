Скончался еще один ребенок, отравившийся в соцучреждении Карагандинской области

Еще один воспитанник Центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области, где в конце июля 2023 года произошло массовое отравление, скончался сегодня, 28 августа, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения:

"В больницах Караганды продолжают получать лечение дети из Центра специальных социальных услуг. Однако, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти одного пациента. Мальчик 2012 г. р., находившийся в Многопрофильной детской городской больнице, скончался 28 августа. Состояние ребенка изначально было очень тяжелое. Тактика терапии постоянно обсуждалась с республиканскими специалистами".

В ведомстве уточнили, что причина смерти ребенка – сердечная недостаточность.

"Еще пять детей остаются в реанимации. Их состояние – стабильно тяжелое". Пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области

Массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. По данным акимата региона, 30 июля 2023 года двое детей в центре почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения 31 июля госпитализировали с аналогичными симптомами. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось. 1 августа в больницу поступили еще двое детей. По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело, которое передано в управление специальных прокуроров региона.

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2 августа в связи с улучшением состояния двоих детей выписали из больницы. Они проходили лечение в отделении инфекционного центра областной клинической больницы. 3 августа в связи с улучшением общего состояния выписали еще двоих детей, поступивших в нейробоксированное отделение 31 июля.

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В Генпрокуратуре заявили, что после массового отравления в стране проверят все спеццентры для детей.