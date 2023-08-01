Убийство фитнес-тренера в Алматы: подозреваемого задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержали гражданина Казахстана, разыскиваемого за убийство. Об этом 1 августа 2023 года рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

"Оперативниками ОБОП (отдел по борьбе с организованной преступностью 3-го управления) ГУУР МВД КР по Иссык-Кульской и Нарынской областям задержан гражданин Республики Казахстан, разыскиваемый у себя на родине за тяжкое преступление", – говорится в сообщении.

Накануне, при проведении оперативных мероприятий на территории г.Бишкек в одной из частных гостиниц задержан гражданин А.Б. 1992 года рождения, объявленный в розыск правоохранительными органами Казахстана по статье 99 "убийство, совершенное группой лиц" УК РК.

По полученным данным с целью уйти от уголовной ответственности за содеянное вышеуказанный гражданин незаконно пересек границу и скрывался на территории Бишкека.

Коллеги из Казахстана обратились в Главное управление уголовного розыска МВД КР с просьбой о содействии в розыске и задержании лица, скрывающегося от органов следствия. Поступила информация, что на территории Кыргызстана может скрываться гражданин 1992 года рождения, имеющий непосредственное отношение к преступлению. Установлено, что задержанный гражданин А.Б. имеет причастность к убийству двадцативосьмилетнего фитнес-тренера популярного клуба. Он был застрелен ночью 17 июля в городе Алматы.

После этого управление полиции Наурызбайского района объявило 31-летнего мужчину в розыск, а специализированный межрайонный следственный суд города Алматы заочно санкционировал арест. Как выяснилось, он и раньше привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление.

Задержание, которое проводилось сотрудниками ГУУР МВД КР, прошло быстро, разыскиваемый явно не ожидал увидеть милицию в номере гостиницы.

В настоящее время задержанный гражданин Казахстана заключен под стражу.