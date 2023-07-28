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Банду вымогателей задержали в Павлодарской области

Банду вымогателей задержали в Павлодарской области Фото: polisia.kz
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и ДКНБ, при координации прокуратуры, задержали банду вымогателей в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратился местный житель, рассказав, что на протяжении нескольких месяцев у него вымогают деньги, с помощью угроз и насилия, передает пресс-служба ДП Павлодарской области.

В полиции установили, что три жителя Аксу, используя свое физическое превосходство, уже забрали у мужчины 100 тыс. тенге. Причем один из подозреваемых находился под следствием за совершение аналогичного преступления.

Во время обыска по месту жительства у подозреваемых изъяты ножи кустарного производства, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

"По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование по статье 194 УК Республики Казахстан – совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору или же неоднократно". Начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов

В начале июня в Алматы задержали вымогателей, требовавших у бизнесмена два млн тенге.

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Константин Вноровский
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