В Талдыкоргане 4-летний ребенок утонул в бассейне центра семейного отдыха

1 августа 2023 года в одном из бассейнов Талдыкоргана утонул малолетний ребенок, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из социальных сетей.

Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в областном департаменте по ЧС, ребенок утонул в бассейне одного из центров семейного отдыха Талдыкоргана.

"По прибытии на место вызова установлено, что, оставшись без присмотра взрослых, мальчик 2019 года рождения упал в бассейн и утонул. Бригадой скорой помощи была оказана первая доврачебная помощь, но, к сожалению, ребенка спасти не удалось". Пресс-служба ДЧС Жетысуской области

В настоящее время, как отметили в ведомстве, следственные мероприятия проводят сотрудники Управления полиции Талдыкоргана.

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Подобная трагедия произошла 13 июля 2023 года в Актау. Тогда в бассейне одной из городских баз отдыха утонул девятилетний мальчик.