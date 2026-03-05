Утонувший в бассейне ребенок внезапно ожил спустя пять часов

В феврале этого года в городе Гилберт, штат Аризона (США) власти города получили сообщение о том, что в бассейне на заднем дворе утонул ребенок, сообщает Zakon.kz.

По данным People, менее чем через час после того, как ребенка доставили в больницу, его объявили мертвым.

Затем, пять часов спустя, в полицейское управление Гилберта поступило уведомление о том, что ребенок подает признаки жизни, жив и, как ожидается, выживет.

Врач скорой помощи доктор Фрэнк Ловеккио заявил изданию AZFamily , что медицинским работникам следует проявлять "чрезмерную деликатность", когда они "констатируют смерть ребенка".

"Нужно быть абсолютно уверенным – убедиться, что температура в норме, что нет сердцебиения, движений, артериального давления", – сказал ЛоВеккио.

Он предполагает, что после того, как ребенка вытащили из бассейна, он, вероятно, очень сильно замерз, что привело к едва заметному и слабому пульсу.

Он отметил, что этот конкретный случай – "абсолютное чудо", но "в это трудно поверить", и что он никогда не сталкивался ни с чем подобным.

