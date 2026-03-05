#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.83
581.5
6.42
Мир

Утонувший в бассейне ребенок внезапно ожил спустя пять часов

Ребенок, вода, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 06:55 Фото: freepik
В феврале этого года в городе Гилберт, штат Аризона (США) власти города получили сообщение о том, что в бассейне на заднем дворе утонул ребенок, сообщает Zakon.kz.

По данным People, менее чем через час после того, как ребенка доставили в больницу, его объявили мертвым.

Затем, пять часов спустя, в полицейское управление Гилберта поступило уведомление о том, что ребенок подает признаки жизни, жив и, как ожидается, выживет.

Врач скорой помощи доктор Фрэнк Ловеккио заявил изданию AZFamily , что медицинским работникам следует проявлять "чрезмерную деликатность", когда они "констатируют смерть ребенка".

"Нужно быть абсолютно уверенным – убедиться, что температура в норме, что нет сердцебиения, движений, артериального давления", – сказал ЛоВеккио.

Он предполагает, что после того, как ребенка вытащили из бассейна, он, вероятно, очень сильно замерз, что привело к едва заметному и слабому пульсу.

Он отметил, что этот конкретный случай – "абсолютное чудо", но "в это трудно поверить", и что он никогда не сталкивался ни с чем подобным.

Ранее мы писали о том, что земельный спор родни закончился жестоким убийством.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Талдыкоргане 4-летний ребенок утонул в бассейне центра семейного отдыха
09:21, 02 августа 2023
В Талдыкоргане 4-летний ребенок утонул в бассейне центра семейного отдыха
В США две малышки утонули в бассейне, пока родные находились в доме
00:55, 14 февраля 2026
В США две малышки утонули в бассейне, пока родные находились в доме
В Актау девятилетний ребенок утонул в бассейне на базе отдыха
00:34, 14 июля 2023
В Актау девятилетний ребенок утонул в бассейне на базе отдыха
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Оливейра задумался над возвращением в полулёгкий вес ради второго титула UFC
06:49, Сегодня
Оливейра задумался над возвращением в полулёгкий вес ради второго титула UFC
Бублик – об уровне игры Надаля, Федерера и Джоковича: Вы должны быть инопланетянином
06:29, Сегодня
Бублик – об уровне игры Надаля, Федерера и Джоковича: Вы должны быть инопланетянином
Вытащили Шона за уши: Пётр Ян заявил о реванше с О'Мэлли
05:57, Сегодня
Вытащили Шона за уши: Пётр Ян заявил о реванше с О'Мэлли
Гейджи назвал исход боя с Топурией
05:27, Сегодня
Гейджи назвал исход боя с Топурией
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: