Утонувший в бассейне ребенок внезапно ожил спустя пять часов
По данным People, менее чем через час после того, как ребенка доставили в больницу, его объявили мертвым.
Затем, пять часов спустя, в полицейское управление Гилберта поступило уведомление о том, что ребенок подает признаки жизни, жив и, как ожидается, выживет.
Врач скорой помощи доктор Фрэнк Ловеккио заявил изданию AZFamily , что медицинским работникам следует проявлять "чрезмерную деликатность", когда они "констатируют смерть ребенка".
"Нужно быть абсолютно уверенным – убедиться, что температура в норме, что нет сердцебиения, движений, артериального давления", – сказал ЛоВеккио.
Он предполагает, что после того, как ребенка вытащили из бассейна, он, вероятно, очень сильно замерз, что привело к едва заметному и слабому пульсу.
Он отметил, что этот конкретный случай – "абсолютное чудо", но "в это трудно поверить", и что он никогда не сталкивался ни с чем подобным.
