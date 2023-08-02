Четыре работника погибли на свинокомплексе в Северном Казахстане

Фото: пресс-служба акимата СКО

В Северо-Казахстанской области в Тайыншинском районе в компании EMS AGRO в свинокомплексе произошло ЧП. Четверо рабочих ТОО по окончании смены не вышли с рабочего места, с откормочной площадки в с. Новоивановка.

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