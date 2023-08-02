Четыре работника погибли на свинокомплексе в Северном Казахстане
Фото: пресс-служба акимата СКО
В Северо-Казахстанской области в Тайыншинском районе в компании EMS AGRO в свинокомплексе произошло ЧП. Четверо рабочих ТОО по окончании смены не вышли с рабочего места, с откормочной площадки в с. Новоивановка.
Установлено, что во время очистки канализационного накопителя глубиной 8 м все четверо погибли.
На данный момент на месте находится аким СКО Айдарбек Сапаров, его первый заместитель Марат Тасмаганбетов, начальник Департамента полиции Айдын Кабдулдинов, прокурор Тайыншинского района Галымжан Аубакиров, руководитель Управления государственной инспекции труда Марат Омаров.
Фото: пресс-служба акимата СКО
По поручению акима области создана специальная комиссия.
Причины выясняются. Сейчас глава региона посещает семьи погибших.
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