Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Четыре человека погибли на свинокомплексе в СКО: возбуждено уголовное дело

Четыре человека погибли на свинокомплексе в СКО: возбуждено уголовное дело Фото: пресс-служба ДП СКО
1 августа 2023 года на свинокомплексе в Северо-Казахстанской области погибли четыре человека. В региональной полиции заявили Zakon.kz, что возбуждено уголовное дело.

В полиции уточнили, что факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 4 ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".

"Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение".Пресс-служба ДП СКО

1 августа в 23:25 в ОП Тайыншинского района СКО поступило сообщение, что с откормочной площадки свинокомплекса села Новоивановка по окончанию смены с рабочего места не вышли четверо рабочих.

В ходе поисковых мероприятий на дне переливного колодца свинокомплекса обнаружены тела рабочих.

Предварительно установлено, что рабочие (1966, 1991, 1995 и 2000 годов рождения) пострадали от испарений при обслуживании комплекса очистных сооружений. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Читайте также

Четыре работника погибли на свинокомплексе в Северном Казахстане

Массовое отравление в Карагандинской области: двух детей выписали из больницы

Чиновники Управления образования Шымкента отделались крупными штрафами за системную коррупцию

Анастасия Московчук
Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение
Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления