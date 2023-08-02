Четыре человека погибли на свинокомплексе в СКО: возбуждено уголовное дело
Фото: пресс-служба ДП СКО
1 августа 2023 года на свинокомплексе в Северо-Казахстанской области погибли четыре человека. В региональной полиции заявили Zakon.kz, что возбуждено уголовное дело.
В полиции уточнили, что факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 4 ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".
"Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение".Пресс-служба ДП СКО
1 августа в 23:25 в ОП Тайыншинского района СКО поступило сообщение, что с откормочной площадки свинокомплекса села Новоивановка по окончанию смены с рабочего места не вышли четверо рабочих.
В ходе поисковых мероприятий на дне переливного колодца свинокомплекса обнаружены тела рабочих.
Предварительно установлено, что рабочие (1966, 1991, 1995 и 2000 годов рождения) пострадали от испарений при обслуживании комплекса очистных сооружений. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
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