В Карагандинской области из колонии сбежал рецидивист

В поселке Долинка 31 июля 2023 года из колонии средней безопасности сбежал осужденный-рецидивист. В тот же день его задержали, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что мужчина был привлечен к ремонтным работам на объекте за охраняемой территорией учреждения.



"В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов сбежавший был задержан оперативниками". Пресс-служба ДУИС Карагандинской и Улытауской областей

Также отмечено, что по данному факту Департаментом полиции Карагандинской области проводится досудебное расследование (по статье 426 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи").

В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РК подробности расследования и иные сведения не подлежат разглашению.

В колонии начато служебное расследование.

В ведомстве добавили, что 29-летний мужчина был осужден за кражу и угон с общим сроком лишения свободы на 4 года.