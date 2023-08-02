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В Карагандинской области из колонии сбежал рецидивист

В Карагандинской области из колонии сбежал рецидивист Фото: pexels
В поселке Долинка 31 июля 2023 года из колонии средней безопасности сбежал осужденный-рецидивист. В тот же день его задержали, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что мужчина был привлечен к ремонтным работам на объекте за охраняемой территорией учреждения.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов сбежавший был задержан оперативниками".Пресс-служба ДУИС Карагандинской и Улытауской областей

Также отмечено, что по данному факту Департаментом полиции Карагандинской области проводится досудебное расследование (по статье 426 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи").

В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РК подробности расследования и иные сведения не подлежат разглашению.

В колонии начато служебное расследование.

В ведомстве добавили, что 29-летний мужчина был осужден за кражу и угон с общим сроком лишения свободы на 4 года.

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Анастасия Московчук
Карагандинская область
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