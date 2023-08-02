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Подросток избил пожилого мужчину в Алматы

Подросток избил пожилого мужчину в Алматы Фото: скриншот видео
1 августа 2023 года в социальных сетях появилось видео, где молодой парень подходит к пожилому мужчине и избивает его. В описании говорилось, что это произошло в Алматы. Стражам порядка удалось задержать предполагаемого хулигана, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных в одном из Telegram-каналов, видно, как пожилой мужчина падает на землю после удара кулаком по лицу, который ему нанес парень. Но это не остановило молодого человека, и он еще раз ударил мужчину кулаком по лицу. Все это на камеру снимал, по всей видимости, приятель "героя".

"Нокаут! Нокаут!" – говорит, смеясь, голос за кадром.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции.

"Данный факт зарегистрирован и расследуется отделом полиции при УП Бостандыкского района по ст. 293 УК РК. По подозрению в совершении данного преступления задержан несовершеннолетний гражданин Ж., 2007 года рождения".Пресс-служба ДП Алматы

Как отмечается, другие обстоятельства устанавливаются, назначены соответствующие экспертизы.

2 июля 2023 года в Павлодаре трое парней избили мужчину. Драка произошла ночью. Полицейских на место происшествия вызвали горожане.

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Динара Халдарова
ДП Алматы Алматы
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