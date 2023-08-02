В Кентау подросток разрисовал надгробные плиты с изображениями умерших людей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, данный факт зарегистрировали по ч. 1 ст. 294 УК РК и провели необходимые мероприятия.

"Установлено, что совершившим правонарушение оказался 11-летний подросток, житель Кентау. Как выяснилось, дом несовершеннолетнего находится недалеко от кладбища. Мальчик, вышедший из дома поиграть, нашел на кладбище синюю краску и разрисовал несколько надгробий и ограждения. Отец подростка выразил сожаление и принес извинения за поступок сына", – говорится в сообщении.





В настоящее время выясняются все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что на кладбище Кокшетау нашли пакет с человеческими останками.

