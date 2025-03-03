В Кентау рушатся дома и дороги

Стены многоквартирных домов в городе Кентау покрываются трещинами, а дороги проваливаются, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Первый канал Евразия", горожане боятся, что в один день их квартиры могут стать небезопасными. По их словам, дома разрушают грунтовые воды.

Оказалось, что проблемы не только у жильцов многоквартирных домов, но и у предпринимателей на первых этажах:

подвалы регулярно затапливают;

вода стоит неделями;

стены покрываются плесенью;

запах невыносимый.

Откачивать жидкость бесполезно. Она снова появляется, а дороги, сколько их не ремонтируй, снова проваливаются под землю.

В попытке решить проблему городские власти выкопали дренажный колодец, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Но жители считают, что все сделано неудачно. Колодец установили прямо под окнами, рядом с домом, где живут люди с ограниченными возможностями. Говорят, что эффекта от него мало. Весной подвалы по-прежнему затапливает.

А семье 11-летнего школьника из Семея, ставшего жертвой жестокого обращения сверстников, купили четырехкомнатную квартиру.