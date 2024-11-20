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Школу "заминировали" в Уральске

Школу &quot;заминировали&quot; в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 18:46 Фото: очевидцев
20 ноября 2024 года в полицию поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из школ Уральска, сообщает Zakon.kz.

Издание "Мой город" пишет, что в WhatsApp распространилась информация, что у школы №13 стоят патрульные машины и скорая медицинская помощь. А из родительских чатов переслали сообщение, что в случае сирены учеников будут эвакуировать.

В Департаменте полиции ЗКО прокомментировали рассылку.

"20 ноября поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из школ Уральска. На место происшествия направили все специальные и экстренные службы. Силами первичного реагирования произвели обследование школы. Сообщение оказалось ложным. На данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленников", – пояснили в ведомстве.

В департаменте напомнили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч МРП либо исправительные работы в том же размере, а также либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 2 сентября на пульт "102" поступило сообщение о наличии взрывного устройства в двух школах города Атырау.

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