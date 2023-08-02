В аэропорту Астаны опоздавшая на рейс женщина устроила скандал

23 июля 2023 года пассажирка опоздала на рейс Астана – Шымкент. Требуя пропустить ее на рейс, она выражалась нецензурной бранью и напала на сотрудницу авиакомпании, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале FlyArystan отмечено, что после отказа сотрудников пропустить опоздавшую она начала кидать в них тяжелые предметы.

"Пассажир вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и нанесла серьезные телесные повреждения сотруднице авиакомпании", – говорится в сообщении.

Также сказано, что сотрудница компании проходит реабилитацию.

В Департаменте полиции на транспорте сообщили, что в линейный отдел полиции обратилась супервайзер авиакомпании о принятии мер в отношении одного из пассажиров авиарейса сообщением Астана –Шымкент.

"При проверке установлена 27-летняя жительница столицы, которая оказала неповиновение законному требованию сотрудников ЛОП при доставлении в комнату полиции. В отношении правонарушителя составлены два административных материала по ст. 434 ("Мелкое хулиганство"), ст. 667 КоАП РК ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа")". Пресс-служба ДП на транспорте

Кроме того, материалы направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны для принятия процессуального решения.

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17 марта 2023 года сообщалось об аналогичном случае. Тогда в Алматинском аэропорту пассажир нецензурно выражался, а затем оказал неповиновение полицейским.