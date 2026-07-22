Пьяную дебоширку сняли с рейса в аэропорту Астаны

На днях в аэропорту столицы пассажирку сняли с рейса Астана – Шымкент авиакомпании Fly Arystan после дебоша в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространилось видео, на котором женщина лежит на полу терминала в окружении сотрудников полиции. На нее надели наручники прямо на полу в здании столичного аэропорта. 36-летняя жительница Шымкента устроила истерику и оказала сопротивление стражам порядка. Ее сняли с рейса Астана – Шымкент за нарушение общественного порядка.

По информации пресс-службы столичного аэропорта, пассажирка находилась в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражалась, вела себя агрессивно и не подчинилась законным требованиям сотрудников полиции. В отношении женщины составили административные материалы сразу по трем статьям:

"мелкое хулиганство";

"нахождения в состоянии алкогольного опьянения";

"неповиновение законному требованию сотрудника ОВД".

"До решения суда она помещена в камеру временного задержания. Дальнейшие меры будут приняты по итогам судебного разбирательства", – говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Астаны.

Ранее стало известно, что после завершения ремонтных работ в Международном аэропорту Астаны вновь открыт основной въезд на первую линию посадки и высадки пассажиров Терминала 2. Теперь заезд осуществляется по привычной схеме – между зданием крытого паркинга и новой станцией LRT.