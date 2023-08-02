В ВКО нашли очередной тайник с оружием и боеприпасами

Фото: пресс-служба ДУИС по ВКО

В Усть-Каменогорске сотрудники Департамента уголовно-исполнительной системы совместно с сотрудниками УПЭ ДП ВКО в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, сообщает Zakon.kz.

О тайнике рассказал осужденный. "Осужденный, отбывающий наказание в колонии средней безопасности в ходе личной беседы рассказал сотрудникам учреждения №17 КУИС МВД РК, что ранее отбывающий с ним наказание осужденный спрятал оружие на окраине города еще прошлым летом". Пресс-служба ДУИС по ВКО Информация подтвердилась.

Тайник был расположен в районе Бабкина Мельница, в погребе заброшенного дома. Полицейские изъяли гладкоствольное и более 10 патронов различного калибра. Схрон ликвидирован.

"На данный момент полицейскими назначена судебно-баллистическая экспертиза. По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств", – рассказал и.о.начальника учреждения №17 КУИС МВД РК майор юстиции Ернар Ибраев. Ранее сообщалось, что крупный тайник с оружием нашли полицейские в Жамбылской области.

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