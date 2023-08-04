Тайник с оружием и боеприпасами нашли в лесу Карагандинской области

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

Вечером 3 августа во время рейдовых мероприятий полицейские Карагандинской области совместно с оперативниками КУИС нашли в лесу тайник с оружием, сообщает Zakon.kz.

В укромном месте были спрятаны обрез гладкоствольного ружья марки "Байкал", двуствольный карабин марки "Соваж", обрез двуствольного гладкоствольного ружья 12 калибра, гладкоствольное помповое ружье ИЖ-21, пистолет Макарова, 188 единиц боеприпасов различного калибра и цинковый, запечатанный ящик с 1440 патронами, сообщает пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области. "По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок", – сказано в сообщении пресс-службы ДП региона. В рамках расследования назначены необходимые экспертизы. Накануне стало известно, что в Усть-Каменогорске сотрудники Департамента уголовно-исполнительной системы совместно с сотрудниками УПЭ ДП ВКО в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Читайте также Необычного "курьера" задержали в Астане Площадь пожара в горах Жамбылской области увеличилась в полтора раза Фермеры: Сайгаки вытоптали миллион гектаров пастбищ в ЗКО

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