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Тайник с оружием и боеприпасами нашли в лесу Карагандинской области

Тайник с оружием и боеприпасами нашли в лесу Карагандинской области Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области
Вечером 3 августа во время рейдовых мероприятий полицейские Карагандинской области совместно с оперативниками КУИС нашли в лесу тайник с оружием, сообщает Zakon.kz.

В укромном месте были спрятаны обрез гладкоствольного ружья марки "Байкал", двуствольный карабин марки "Соваж", обрез двуствольного гладкоствольного ружья 12 калибра, гладкоствольное помповое ружье ИЖ-21, пистолет Макарова, 188 единиц боеприпасов различного калибра и цинковый, запечатанный ящик с 1440 патронами, сообщает пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"), санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок", – сказано в сообщении пресс-службы ДП региона.

В рамках расследования назначены необходимые экспертизы.

Накануне стало известно, что в Усть-Каменогорске сотрудники Департамента уголовно-исполнительной системы совместно с сотрудниками УПЭ ДП ВКО в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.

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