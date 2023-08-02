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Законодательство РК

В СКО выявили многомиллионные хищения бюджета в сфере образования

коррупция Фото: пресс-служба Департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО
Результаты внешнего анализа коррупционных рисков в сфере среднего и дошкольного образования, проведенного Агентством РК по противодействию коррупции по всей стране, рассмотрены на заседании межведомственной комиссии по противодействию коррупции при акимате СКО, сообщает Zakon.kz.

Руководитель областного Департамента Агентства по противодействию коррупции Сергей Перов заявил, за последние годы сфера образования входит в топ-3 коррумпированных, где совершено более 300 уголовных правонарушений и осуждено 143 лица.

"На региональном уровне основной акцент сделан на планирование и фонд оплаты труда, куда направляется почти 80% всего бюджета области на образование. Установлены системные проблемы, создающие условия для масштабной коррупции. Вскрыты схемы хищения бюджетных средств путем неправомерного начисления заработной платы, различных доплат, а также оплаты фактически невыполненных работ и др.", - проинформировал Сергей Перов.

Как уточняется, департаментом в ходе анализа установлено необоснованное начисление доплаты учителю английского языка на общую сумму более 3 млн тенге, ущерб был возмещен.

Также установлены факты хищения бюджетных средств бухгалтером районного отдела образования, путем перечисления заработной платы "мертвым душам" и бухгалтером ясли-сада, путем перечисления на собственный банковский счёт. Предварительный ущерб составляет порядка 90 млн тенге.

"По каждому факту проводится проверка ДВГА по СКО, по итогам будет дана соответствующая правовая оценка. На сегодняшний день Департаментом уже зарегистрировано 2 уголовных дела по фактам хищения на общую сумму более 50 млн тенге". Сергей Перов

Всего по итогам анализа установлено 20 коррупционных рисков, для устранения которых выработано 34 рекомендации, из них 16 рекомендаций внесены на центральный уровень и 18 рекомендаций будут исполняться на местном уровне.

Ранее сообщалось, что задержан руководитель отдела строительства Шахтинска за хищение бюджетных средств.

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