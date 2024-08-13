Коррупционные риски в сфере науки в Казахстане выявил Антикор

Агентство по противодействию коррупции провело внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования науки. Риски оказались значительными, сообщает Zakon.kz.

Вопросы у представителей Антикора возникли к непрозрачности отбора научных проектов, формальности их реализации, отсутствию ответственности за результаты, низкой востребованности итогов исследований, а также занижению требований к составу конкурсной комиссии по присуждению грантов для научных стажировок.

"Все это приводило к неэффективному расходованию бюджетных средств. К примеру, конкурсная документация по отбору проектов формировались под конкретных лиц, процедура научной экспертизы проектов непрозрачна, оценку осуществляли аффилированные эксперты, отбираемые в "ручном режиме". Из 13,5 тыс. состоящих в списке экспертов порядка 10 тыс. (75%) не проводили экспертизы. Результаты оценки путем манипуляции подгонялись под "нужные" проекты", – подчеркнули в агентстве.

Анализ выявил 30 исследований на 11,5 млрд тенге, по которым экспертиза проводилась в интересах определенных лиц. Бюджетные средства выводились под видом коммерциализации научных проектов.

"С 2016 года государство затратило на эти цели порядка 32 млрд тенге, из которых 90% проектов (130 из 145) не достигли заявленных целей, что является непродуктивными инициативами. Более того, 70% исследований завершены написанием статей и книг, многие разработки не имели практического значения. В частности, Институт информационных и вычислительных технологий потратил 290 млн тенге на разработку оборудования по производству биогаза и биоудобрений. При этом на рынке доступны готовые аналоги в десятки раз дешевле", – говорится в сообщении.

Вдобавок под видом научных разработок финансировалось расширение действующего бизнеса.

Например, как установил Антикор, в 2019 году одна из крупных птицефабрик страны получила почти 300 млн тенге на разработку технологий и рецептур казахских деликатесов. Однако фактически более 90% средств израсходовано на приобретение оборудования и материалов.

"По результатам анализа Министерству науки и высшего образования внесено более 100 рекомендаций. Уполномоченный орган уже приступил к их реализации. К примеру, по рекомендации агентства в правилах организации работы экспертной комиссии ужесточены квалификационные требования к ее членам, теперь общий трудовой стаж должен быть 10 лет, а стаж по специальности – не менее пяти лет, ранее было три года".

Отмечается, что мониторинг исполнения рекомендаций продолжается.

Ранее исполнительный директор фонда Zertteu Research Institute Шолпан Айтенова сопоставила размеры финансирования спорта в Казахстане с результатами казахстанских спортсменов на прошедших летних и зимних Играх.