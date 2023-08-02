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В Алматинской области два человека пострадали в результате взрыва газа

авто Фото: Zakon.kz
2 августа в 18:07 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что с. Туздыбастау Талгарского района по улице Достык в частном жилом доме предварительно произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия были направлены сотрудники ДЧС Алматинской области.

"В результате происшедшего в областную больницу госпитализированы 2 человека: женщина 1981 года рождения (ожоги 3 степени, состояние тяжелое) и ее сын 2001 года рождения (ожоги 2 степени, состояние средней степени тяжести)".Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.

ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила эксплуатации газовых баллонов.

В январе сообщалось о том, что три человека попали в больницу от взрыва газа в частном доме в Актюбинской области.

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