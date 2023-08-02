В Алматинской области два человека пострадали в результате взрыва газа

Фото: Zakon.kz

2 августа в 18:07 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что с. Туздыбастау Талгарского района по улице Достык в частном жилом доме предварительно произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения, сообщает Zakon.kz.

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