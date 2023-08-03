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Проколол шины и насыпал песок в бак: в ВКО оштрафовали сельчанина за порчу чужого авто

Проколол шины и насыпал песка в бак: в ВКО оштрафовали сельчанина за порчу чужого авто Фото: Zakon.kz
Тарбагатайский районный суд Восточно-Казахстанской области оштрафовал сельчанина за серьезную порчу чужого автомобиля, сообщает Zakon.kz.

В селе Акжар Таргабатайского района Восточно-Казахстанской области рассмотрели дело в отношении местного жителя. Как сказано в материалах административного дела, сельчанин ночью насыпал песок в бензобак чужой машины. К тому же мужчина проколол все колеса авто, передает YK-news.

Причины, по которым сельчанин серьезно повредил чужой автомобиль, так и не удалось узнать. В суде мотивы такого поступка не озвучили. По решению суда сельчанина оштрафовали на 48 300 тенге.

Ранее в Алматы сотрудники полиции выявили многочисленные нарушения водителем правил дорожного движения. Общий размер штрафов, которые автовладельцу пришлось заплатить, составил 4,5 миллиона тенге.

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Мария Мельникова
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