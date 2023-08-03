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Тысячи литров контрафактного алкоголя изъяли у жителя СКО

Тысячи литров контрафактного алкоголя изъяли у жителя СКО Фото: Zakon.kz
2 августа полицейские Северо-Казахстанской области обнаружили 2,5 тысячи литров суррогатного алкоголя в автомобиле жителя региона, сообщает Zakon.kz.

Водителя "ГАЗели" с контрафактным алкоголем полицейские задержали в Петропавловске. В кузове автомобиля 33-летний житель региона перевозил пять бутылей, передает Qazaqstan Media.

Сотрудники отдела МПС городского управления полиции собрали материал по статье 463 КоАП.

Это не первый подобный случай в Северо-Казахстанской области, отмечают в Департаменте полиции. С начала года полицейские нашли и изъяли 4820 литров суррогатной алкогольной продукции на территории региона.

"Употребление контрафактного алкоголя опасно для жизни и здоровья. Кроме того, нелегальный оборот спиртных напитков увеличивает риски совершения преступлений в состоянии опьянения". Рахат Нурахметов, и. о. начальника УБОП ДП СКО

Месяцем ранее у производителей поддельного алкоголя в Акмолинской области изъяли контрафактное спиртное, деньги, автомобили, сырье и оборудование для производства суррогата.

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Мария Мельникова
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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