17 тысяч за литр бензина планировали потратить лесники СКО

В лесном хозяйстве Северо-Казахстанской области выявили серьезные нарушения при планировании госзакупок. Так, в этом году там планировали закупить бензин по 17 тысяч за один литр, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционная служба обнаружила нерациональное использование бюджетных средств в первом полугодии 2023-го в ходе мониторинга, отмечают в ведомстве. Завышение цены при покупке топлива было значительное, пишет Петропавловск.news.

"КГУ "Лесное хозяйство "Ақан сері" пересмотрели 4 пункта плана по закупу бензина марки АИ-92 по завышенной цене 16 696 тенге за литр. Тем самым предотвращено нерациональное использование бюджетных средств на сумму 664,5 млн. тенге". Сергей Перов, руководитель департамента агентства по противодействию коррупции по СКО

Всего за первые шесть месяцев в Северо-Казахстанской области антикоррупционная служба нашла и предотвратила 63 нарушения в сфере государственных закупок, отмечает Сергей Перов.

"Отдел образования Айыртауского района планировал закупить котлы отопительные по 30,7 млн. тенге за штуку, на общую сумму 307,6 млн. тенге, после реагирования антикоррупционной службы в план госзакупок администратором внесены изменения по данному пункту, экономия составила 279,3 млн. тенге. Предотвращен закуп скамьи за 7,5 млн. тенге аппаратом акима Пресновского сельского округа Жамбылского района, экономия составила 6,7 млн. тенге". Сергей Перов

Таким образом, работники ведомства смогли предотвратить трату 1,4 миллиардов тенге от 34 государственных органа региона.

Ранее в Западно-Казахстанской области завершили расследование по подозрению в коррупции в отношении первого заместителя акима Западно-Казахстанской области.

