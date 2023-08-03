В Костанае зернохранилище разорвало на части от удара молнии
Сообщается, что 1 августа 2023 года около 21:50 на территории мельничного комплекса ТОО "Компания САЛАМАТ" произошло обрушение сооружений (двух зернохранилищ).
"Предположительная причина – удар молнии. Данный случай классифицируется как авария".Департамент КПБ МЧС РК по Костанайской области
Также отмечено, что жертв и пострадавших нет.
Фото: gov.kz
На месте происшествия работают сотрудники Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Костанайской области.
"После установления всех причастных лиц департаментом будет создана комиссия по расследованию аварии. Результаты расследования будут сообщены дополнительно", – заключили в ведомстве.
Молния часто становится причиной происшествий. К примеру, 8 июля в горной местности на территории Курчумского района Восточно-Казахстанской области из-за молнии начался пожар. Лишь через два дня сотрудники ДЧС смогли ликвидировать возгорание.