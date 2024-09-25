Зернохранилище загорелось в Акмолинской области
Фото: ДЧС Акмолинской области
25 сентября пожар произошел в зернохранилище Акмолинской области. К его тушению был задействован поезд, сообщает Zakon.kz.
"По предварительной оценке, площадь распространения пожара составила 900 кв. м на территории строения с общей площадью 2700 кв. м. Количество складированной агропродукции и причина пожара устанавливаются. Жертв и пострадавших нет".Начальник ОЧС Есильского района Бауыржан Жолдасов
В настоящее время в ликвидации пожара участвуют огнеборцы гарнизона ГЗ Есильского района, сотрудники местных исполнительных органов. Задействован пожарный поезд.
Ранее сообщалось о другом происшествии. 24 сентября в в районе им. А. Бокейхана города Караганды во дворе частного жилого дома произошел пожар.
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