Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Зернохранилище загорелось в Акмолинской области

Склады с зерном горят в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 20:06 Фото: ДЧС Акмолинской области
25 сентября пожар произошел в зернохранилище Акмолинской области. К его тушению был задействован поезд, сообщает Zakon.kz.
"По предварительной оценке, площадь распространения пожара составила 900 кв. м на территории строения с общей площадью 2700 кв. м. Количество складированной агропродукции и причина пожара устанавливаются. Жертв и пострадавших нет".Начальник ОЧС Есильского района Бауыржан Жолдасов

В настоящее время в ликвидации пожара участвуют огнеборцы гарнизона ГЗ Есильского района, сотрудники местных исполнительных органов. Задействован пожарный поезд.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 24 сентября в в районе им. А. Бокейхана города Караганды во дворе частного жилого дома произошел пожар.

Читайте также

132 кг карпа незаконно выловили казахстанцы на озере Жукей
132 кг карпа незаконно выловили казахстанцы на озере в Акмолинской области
Автомобиль снес детскую площадку в Жанаозене
Внедорожник снес детскую площадку в Жанаозене
Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба
Черные клубы дыма попали на видео на левобережье Астаны
Сахибам Садырова
Акмолинская область Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Квишинг, новый вид мошенничества
Новый вид мошенничества – квишинг
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата Нацгвардии в тамбуре поезда
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: