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Подросток на авто сбил пешеходов в Актюбинской области, скончался трехлетний ребенок

Подросток на авто сбил пешеходов в Актюбинской области, скончался трехлетний ребенок Фото: polisia.kz
В Актюбинской области вечером 2 августа 2023 года произошел смертельный наезд на трех пешеходов – мужчину и двух несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

По данным областного департамента полиции, ДТП произошло примерно в 21:30 в селе Сарыжар Мартукского района, за рулем был несовершеннолетний.

"17-летний водитель автомашины ВАЗ-21140, двигаясь по ул. Айтеке би, допустил наезд на 28-летнего пешехода и двух несовершеннолетних, которые переходили проезжую часть дороги. В результате ДТП трехлетний ребенок скончался в карете скорой помощи, двое других пешеходов доставлены в больницу Актобе".Пресс-служба ДП Актюбинской области

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК.

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