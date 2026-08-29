Смертельный наезд на пешехода произошел у границы Алматы и Алматинской области

Ночью 29 августа на улице Центральной в микрорайоне "Мадениет" произошел смертельный наезд на пешехода, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, автомобиль Honda Stepwgn двигался из Алматинской области в сторону Алматы. В какой-то момент на проезжую часть неожиданно выбежал мужчина.

По предварительным данным пешеход переходил дорогу примерно в 60-70 м от обозначенного пешеходного перехода. Водитель попытался избежать столкновения, однако наезд предотвратить не удалось. Мужчину отбросило примерно на 10 м.

От полученных травм он скончался на месте. Личность погибшего пока не установлена. Документов и мобильного телефона при нем не обнаружили. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность мужчины и выясняют все обстоятельства произошедшего.

К слову, на данном участке дороги установлен предупреждающий знак о пешеходном переходе, а также действует ограничение скорости до 40 км/ч.

Часами ранее в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси и BMW. В результате аварии немецкая иномарка вылетела с проезжей части на тротуар.