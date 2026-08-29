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Происшествия

Смертельный наезд на пешехода произошел у границы Алматы и Алматинской области

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 06:44 Фото: Zakon.kz
Ночью 29 августа на улице Центральной в микрорайоне "Мадениет" произошел смертельный наезд на пешехода, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, автомобиль Honda Stepwgn двигался из Алматинской области в сторону Алматы. В какой-то момент на проезжую часть неожиданно выбежал мужчина.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 06:44

Фото: Zakon.kz

По предварительным данным пешеход переходил дорогу примерно в 60-70 м от обозначенного пешеходного перехода. Водитель попытался избежать столкновения, однако наезд предотвратить не удалось. Мужчину отбросило примерно на 10 м.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 06:44

Фото: Zakon.kz

От полученных травм он скончался на месте. Личность погибшего пока не установлена. Документов и мобильного телефона при нем не обнаружили. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность мужчины и выясняют все обстоятельства произошедшего.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 06:44

Фото: Zakon.kz

К слову, на данном участке дороги установлен предупреждающий знак о пешеходном переходе, а также действует ограничение скорости до 40 км/ч.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 06:44

Фото: Zakon.kz

Часами ранее в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси и BMW. В результате аварии немецкая иномарка вылетела с проезжей части на тротуар.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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