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Две школьницы утонули в Карагандинской области

Карагандинская область, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 03:43 Фото: Telegram/Патриот
29 июня на реке Нура утонули две школьницы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в поселке Кызылжар Бухар-Жырауского района. Об этом пишет местное издание "Новый вестник" на своей странице в Instagram.

По данным издания, ученицы девятого класса утонули в запрещенном для купания месте при неизвестных обстоятельствах. Их личные вещи остались на берегу. На момент происшествия никого из взрослых рядом не было. О происшествии ближайшим жителям сообщила их подружка, которая воздержалась от купания.

Карагандинская область, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 03:43

Фото: Telegram/Патриот

По словам очевидцев, в месте утопления девочек быстрое течение с водоворотами, а на расстоянии четырех метров от берега – резкий обрыв. В 19:00 силами оперативного спасательного отряда обнаружено и извлечено тело девочки 2011 года рождения. Поиски девочки 2009 года рождения продолжаются.

Днем ранее два брата утонули в озере Торайгыр в Павлодарской области.

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