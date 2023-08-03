Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Уральске мужчина убил мать во время ссоры

В Уральске мужчина убил мать во время ссоры Фото: Zakon.kz
В Уральске 39-летний мужчина во время ссоры убил свою мать, сообщает Zakon.kz.

Информация об инциденте поступила в дежурную часть ДП ЗКО 3 августа в 12:56, передает пресс-служба ДП ЗКО.

Поступило сообщение о том, что в доме по улице Школьная открыта входная дверь и рядом лежит женщина.

Сотрудники полиции обнаружили труп 60-летней хозяйки дома. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" задержан подозреваемый, 1984 года рождения.

Задержанный оказался сыном потерпевшей. Он состоит на учете в психоневрологическом учреждении. Предположительно конфликт между сыном и матерью произошел на бытовой почве.

Подозреваемый помещен в ИВС. Ведется досудебное расследование по ст. 99 УК РК.

В мае этого года стало известно, что подозреваемый в убийстве матери и сына в Актобе покончил с собой в СИЗО.

Читайте также

Женщину обезглавили в Алматы: первое заседание суда отложили из-за госзащитника

30 млн тенге задолжали своим детям неплательщики алиментов в Абайской области

Серийную воровку-пивоманку задержали полицейские в Астане

Константин Вноровский
Западно-Казахстанская область Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы: Доверять контролю надзорных органов за качеством продуктов питания на полках нельзя
Казахстанцы не верят проверкам продуктов питания и требуют запретить "пакистанский" чай
Как изменится система отбывания наказания в колониях Казахстана
Почему тысячи заключенных в Казахстане придется переводить из одних колоний в другие
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления