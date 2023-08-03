В Уральске мужчина убил мать во время ссоры

В Уральске 39-летний мужчина во время ссоры убил свою мать, сообщает Zakon.kz.

Информация об инциденте поступила в дежурную часть ДП ЗКО 3 августа в 12:56, передает пресс-служба ДП ЗКО.

Поступило сообщение о том, что в доме по улице Школьная открыта входная дверь и рядом лежит женщина.

Сотрудники полиции обнаружили труп 60-летней хозяйки дома. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" задержан подозреваемый, 1984 года рождения.

Задержанный оказался сыном потерпевшей. Он состоит на учете в психоневрологическом учреждении. Предположительно конфликт между сыном и матерью произошел на бытовой почве.

Подозреваемый помещен в ИВС. Ведется досудебное расследование по ст. 99 УК РК.

В мае этого года стало известно, что подозреваемый в убийстве матери и сына в Актобе покончил с собой в СИЗО.