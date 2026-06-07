Казахстанка жестоко убила родную мать во время конфликта из-за денег

Конфликт из-за денег между матерью и дочерью закончился трагедией. В Петропавловске вынесли приговор 34-летней Алмагуль Кужумовой, которая во время ссоры смертельно ранила собственную мать ножом, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Qazaqstan Media, эта история получила широкий резонанс осенью прошлого года. Утром 17 октября возле автобусной остановки в поселке Заречный прохожие обнаружили тело женщины. Позже выяснилось, что погибшей была 57-летняя жительница Петропавловска.

Тогда в Департаменте полиции сообщили, что к смерти женщины причастна ее дочь. Незадолго до трагедии мать временно жила у нее. Между родственницами произошла ссора из-за денег. В какой-то момент дочь схватила кухонный нож и ударила мать в грудь.

Несмотря на ранение, женщина смогла выйти из квартиры и направилась к знакомым, которые жили в поселке. По словам очевидцев, по дороге она пила алкоголь и слонялась по улицам Заречного. Спустя некоторое время ей стало плохо. Возле автобусной остановки женщина потеряла сознание и умерла. Случилось это за два дня до ее дня рождения.

Судебное следствие шло почти полгода. Все это время подсудимая находилась в СИЗО.

"Вину подсудимой подтвердили показания свидетелей и результаты экспертиз. Женщина признала вину частично", – сообщили в пресс-службе областного суда.

Прокурор просил назначить ей девять лет лишения свободы. Потерпевшая сторона хотела не наказывать женщину слишком строго.

К слову, статья, по которой судили Кужумову, предусматривает ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказание по ней составляет от восьми до 12 лет лишения свободы.

Суд учел, что подсудимая раскаялась в содеянном и воспитывает 13-летнего сына. Отягчающих обстоятельств в ходе судебного следствия не установили. Тем не менее наказание оказалось серьезным. Алмагуль Кужумову приговорили к девяти годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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