Женщина, ушедшая продавать золото на 1 млн тенге, пропала в Туркестанской области

В Туркестанской области разыскивают пропавшую женщину. Утром 31 июля она выехала из дома в сторону села Дихан и не вернулась. Она собиралась продавать золотые изделия на сумму около 1 млн тенге, передает Zakon.kz.

Сообщение о пропаже Гулсим Нарджигитовой, 1985 г.р поступило в Мактаральский РОП 1 августа, передает пресс-служба ДП Туркестанской области.

На поиски ориентировали личный состав Мактаральского РОП. Ориентировки с ее приметами и фото разослали во все городские и районные подразделения полиции. Полицейские и местные жители проверяют все близлежащие направления.

В селе Дихан создан штаб с участием районного акима, прокуратуры, руководства РОП, сельских биев, имама мечети и акима села.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы длинные черные. Одета в красное платье, белую обувь. С собой у нее была красная сумка и телефон.

Если у кого-то имеется какая-либо информация о местонахождении пропавшей, полиция просит связаться с ними по телефонам: 8-725-41-21-2-02, 8-747-541-62-56 или по 102.

Данный факт находится на контроле руководства ДП Туркестанской области.