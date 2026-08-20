Как актюбинка лично "помогла" домушнику сдать ее золото в ломбард на 1 млн тенге

В городе Шалкар Актюбинской области полицейские раскрыли квартирную кражу, совершить которую злоумышленнику не составило никакого труда. Из дома местной жительницы исчезли золотые украшения на сумму около 1 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, пойти на дело без взлома дверей и вскрытия замков вору удалось из-за беспечности самой хозяйки квартиры.

Как выяснили стражи порядка, женщина опрометчиво оставила ключи от входной двери в "надежном" месте – под кирпичом возле порога.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и доставили 39-летнего подозреваемого. Мужчина воспользовался оставленным ключом, проник в квартиру и похитил золотые изделия, которые впоследствии сдал в ломбард", – рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту кражи проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее казахстанка заявила в полицию о краже на полмиллиона и удивилась, кто оказался вором. Подробностями кражи 12 февраля 2026 года поделились в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области.