#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
458.23
535.99
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
458.23
535.99
5.46
Общество

Как актюбинка лично "помогла" домушнику сдать ее золото в ломбард на 1 млн тенге

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 23:32 Фото: magnific
В городе Шалкар Актюбинской области полицейские раскрыли квартирную кражу, совершить которую злоумышленнику не составило никакого труда. Из дома местной жительницы исчезли золотые украшения на сумму около 1 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, пойти на дело без взлома дверей и вскрытия замков вору удалось из-за беспечности самой хозяйки квартиры.

Как выяснили стражи порядка, женщина опрометчиво оставила ключи от входной двери в "надежном" месте – под кирпичом возле порога.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и доставили 39-летнего подозреваемого. Мужчина воспользовался оставленным ключом, проник в квартиру и похитил золотые изделия, которые впоследствии сдал в ломбард", – рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту кражи проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее казахстанка заявила в полицию о краже на полмиллиона и удивилась, кто оказался вором. Подробностями кражи 12 февраля 2026 года поделились в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Золото на 25 млн тенге вынесли из торгового центра в Актобе
15:05, 03 ноября 2023
Золото на 25 млн тенге вынесли из торгового центра в Актобе
Казахстанца обчистили до нитки, пока он отошел буквально на час
15:13, 06 июня 2026
Казахстанец ушел из дома на час и лишился всех сбережений
Сумка, скамейка
12:13, 08 августа 2026
В Кокшетау женщина нашла на скамейке сумку пенсионерки с 3,5 млн тенге: ее обвинили в краже
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
23:36, Сегодня
Рафаэль Уразбахтин назвал причины поражения "Кайрата" от "Андерлехта"
Фото: RSC Anderlecht
23:05, Сегодня
Главный тренер "Андерлехта" Витор Бруну оценил победу над "Кайратом" в Лиге Европы
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
22:32, Сегодня
Появился видеообзор матча Лиги Европы "Кайрат" – "Андерлехт"
Фото: Телеграм-канал TeamQazaqstan
22:05, Сегодня
Сборная Казахстана по боксу начала подготовку к Азиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: