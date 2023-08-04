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Град побил урожай сельчан в Костанайской области

Град побил урожай сельчан в Костанайской области Фото: скриншот с видео
Жители села Успеновка Федоровского района Костанайской области публикуют видео крупного града, который уничтожил урожай, сообщает Zakon.kz.

Крупный град обрушился на часть села Успеновка 1 августа. От осадков пострадали дворы и урожай сельчан. Как рассказала жительница села, Светлана Оберемко, град прошелся только по части Успеновки, не затронув центральную его часть, передают Костанайские новости.


"Не могу даже описать, град был настолько крупным. Никакого дождя, просто посыпался град. Я боялась, что у меня треснут стекла на окнах. Град напомнил мне крупные шоколадные конфеты круглой формы. Я никогда ничего подобного в жизни не видела. За какие-то 10 минут весь двор стал белым. От урожая ничего не осталось, помидоры, огурцы, картофель- все пропало. Я рыдала всю ночь", – делится эмоциями сельчанка.

Месяцем ранее крупный град прошел в Карагандинской области. Тогда жители региона обсуждали урон, который льдины нанесли урожаю дачников и сельчан.

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Мария Мельникова
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