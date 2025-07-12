В Костанайской области ночью искали женщину, которая ушла в степь и пропала

Фото: freepik

В Федоровском районе Костанайской области, в районе между селами Банновка и Цабелевка, пропала женщина 1971 года рождения, сообщает Zakon.kz.

Она ушла в сторону поля и потерялась. "К счастью, у нее при себе оказался мобильный телефон, что позволило спасателям поддерживать с ней связь на протяжении всей поисковой операции. Это значительно ускорило процесс поиска", – рассказали в пресс-службе МЧС. Женщину успешно эвакуировали. Медицинская помощь ей не понадобилась. Ранее гвардейцы в Уральске помогли вернуть потерявшегося ребенка родителям.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: