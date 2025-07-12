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Происшествия

В Костанайской области ночью искали женщину, которая ушла в степь и пропала

женщина в степи, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 13:04 Фото: freepik
В Федоровском районе Костанайской области, в районе между селами Банновка и Цабелевка, пропала женщина 1971 года рождения, сообщает Zakon.kz.

Она ушла в сторону поля и потерялась.

"К счастью, у нее при себе оказался мобильный телефон, что позволило спасателям поддерживать с ней связь на протяжении всей поисковой операции. Это значительно ускорило процесс поиска", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Женщину успешно эвакуировали. Медицинская помощь ей не понадобилась.

Ранее гвардейцы в Уральске помогли вернуть потерявшегося ребенка родителям.

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Асель Аукешева
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