В Костанайской области ночью искали женщину, которая ушла в степь и пропала
Фото: freepik
В Федоровском районе Костанайской области, в районе между селами Банновка и Цабелевка, пропала женщина 1971 года рождения, сообщает Zakon.kz.
Она ушла в сторону поля и потерялась.
"К счастью, у нее при себе оказался мобильный телефон, что позволило спасателям поддерживать с ней связь на протяжении всей поисковой операции. Это значительно ускорило процесс поиска", – рассказали в пресс-службе МЧС.
Женщину успешно эвакуировали. Медицинская помощь ей не понадобилась.
Ранее гвардейцы в Уральске помогли вернуть потерявшегося ребенка родителям.
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