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Фермеры: Сайгаки вытоптали миллион гектаров пастбищ в ЗКО

Фермеры: сайгаки вытоптали миллион гектаров пастбищ в ЗКО Фото: Zakon.kz
Фермеры Западно-Казахстанской области оценили ущерб, который посевным и полям нанесли древние антилопы, сообщает Zakon.kz.

В Западно-Казахстанской области, где обитает крупнейшее поголовье сайгаков, фермеры бьют тревогу. Только в этом году, заявляют сельчане, древние антилопы вытоптали более миллиона гектаров пастбищ и еще пять тысяч гектаров посевных полей, сообщает 24kz.

"От набегов сайги пострадало 1300 крестьянских хозяйств шести районов Западно-Казахстанской области. Комиссия оценила ущерб в 7,9 млрд тенге. Все данные были направлены в Министерство сельского хозяйства. Это не чрезвычайная ситуация. На данный момент рассматриваются варианты для возмещения ущерба из республиканского бюджета".Наурызбай Карагойшин, руководитель Управления сельского хозяйства ЗКО

Больше всего пострадали от сайгаков поля в Жанибекском, Казталовском, Жангалинском, Акжаикском, Бокейординском районах, отмечают фермеры. Заготовка кормов на зиму оказалась под угрозой: на сегодня сельчанам удалось собрать чуть более половины необходимого количества сена. При этом большая часть осталась с прошлого года.

Ранее фермеры региона уже высказывали свои опасения, связанные с сайгаками. После окота сайгаков поголовье древних антилоп удвоилось. Фермеры тогда заявили, что опасаются нехватки травы для домашнего скота.

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