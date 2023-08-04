Фермеры: Сайгаки вытоптали миллион гектаров пастбищ в ЗКО
В Западно-Казахстанской области, где обитает крупнейшее поголовье сайгаков, фермеры бьют тревогу. Только в этом году, заявляют сельчане, древние антилопы вытоптали более миллиона гектаров пастбищ и еще пять тысяч гектаров посевных полей, сообщает 24kz.
"От набегов сайги пострадало 1300 крестьянских хозяйств шести районов Западно-Казахстанской области. Комиссия оценила ущерб в 7,9 млрд тенге. Все данные были направлены в Министерство сельского хозяйства. Это не чрезвычайная ситуация. На данный момент рассматриваются варианты для возмещения ущерба из республиканского бюджета".Наурызбай Карагойшин, руководитель Управления сельского хозяйства ЗКО
Больше всего пострадали от сайгаков поля в Жанибекском, Казталовском, Жангалинском, Акжаикском, Бокейординском районах, отмечают фермеры. Заготовка кормов на зиму оказалась под угрозой: на сегодня сельчанам удалось собрать чуть более половины необходимого количества сена. При этом большая часть осталась с прошлого года.
Ранее фермеры региона уже высказывали свои опасения, связанные с сайгаками. После окота сайгаков поголовье древних антилоп удвоилось. Фермеры тогда заявили, что опасаются нехватки травы для домашнего скота.