Фермеры: Сайгаки вытоптали миллион гектаров пастбищ в ЗКО

Фермеры Западно-Казахстанской области оценили ущерб, который посевным и полям нанесли древние антилопы, сообщает Zakon.kz.

В Западно-Казахстанской области, где обитает крупнейшее поголовье сайгаков, фермеры бьют тревогу. Только в этом году, заявляют сельчане, древние антилопы вытоптали более миллиона гектаров пастбищ и еще пять тысяч гектаров посевных полей, сообщает 24kz.

"От набегов сайги пострадало 1300 крестьянских хозяйств шести районов Западно-Казахстанской области. Комиссия оценила ущерб в 7,9 млрд тенге. Все данные были направлены в Министерство сельского хозяйства. Это не чрезвычайная ситуация. На данный момент рассматриваются варианты для возмещения ущерба из республиканского бюджета". Наурызбай Карагойшин, руководитель Управления сельского хозяйства ЗКО

Больше всего пострадали от сайгаков поля в Жанибекском, Казталовском, Жангалинском, Акжаикском, Бокейординском районах, отмечают фермеры. Заготовка кормов на зиму оказалась под угрозой: на сегодня сельчанам удалось собрать чуть более половины необходимого количества сена. При этом большая часть осталась с прошлого года.

Ранее фермеры региона уже высказывали свои опасения, связанные с сайгаками. После окота сайгаков поголовье древних антилоп удвоилось. Фермеры тогда заявили, что опасаются нехватки травы для домашнего скота.

