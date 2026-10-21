"Протаранил авто оперативников": полицейского со спецназом задерживали в Шымкенте
Информация о происшествии появилась в соцсетях. По этим данным, в ночь на 19 октября на въезде в город оперативники УБОП остановили KIA Cerato без госномеров. За рулем, предположительно, находился инспектор Енбекшинского РУП, а в салоне – двое мужчин.
В публикации также отмечается, что при попытке проверки один из них попытался скрыться, протаранил авто оперативников и оказал сопротивление. Для задержания задействовали бойцов СОБР. В салоне машины обнаружили сверток с предполагаемым наркотиком, точный состав которого установит экспертиза.
В пресс-службе Департамента полиции Шымкента подтвердили факт выявления предполагаемого незаконного хранения наркотических средств и сообщили об увольнении сотрудника полиции.
"Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Шымкента в ходе оперативных мероприятий пресечен факт незаконного хранения наркотических средств. В ходе мероприятий также установлено, что в автомобиле вместе с гражданскими лицами находился сотрудник одного из районных подразделений полиции. Указанный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", – сообщили в ДП Zakon.kz 21 октября 2026 года.
В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Всем обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям экс-сотрудника полиции, дадут правовую оценку.
Иная информация, как уточнили в ДП, не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.
Ранее в Департаменте полиции Астаны объяснили увольнение сотрудниц.