"Протаранил авто оперативников": полицейского со спецназом задерживали в Шымкенте

В Шымкенте сотрудника районного управления полиции уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам после инцидента с обнаружением в автомобиле вещества, предположительно являющегося наркотическим. По данному факту проводятся следственные действия, сообщает Zakon.kz.

Информация о происшествии появилась в соцсетях. По этим данным, в ночь на 19 октября на въезде в город оперативники УБОП остановили KIA Cerato без госномеров. За рулем, предположительно, находился инспектор Енбекшинского РУП, а в салоне – двое мужчин.

В публикации также отмечается, что при попытке проверки один из них попытался скрыться, протаранил авто оперативников и оказал сопротивление. Для задержания задействовали бойцов СОБР. В салоне машины обнаружили сверток с предполагаемым наркотиком, точный состав которого установит экспертиза.

В пресс-службе Департамента полиции Шымкента подтвердили факт выявления предполагаемого незаконного хранения наркотических средств и сообщили об увольнении сотрудника полиции.

"Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Шымкента в ходе оперативных мероприятий пресечен факт незаконного хранения наркотических средств. В ходе мероприятий также установлено, что в автомобиле вместе с гражданскими лицами находился сотрудник одного из районных подразделений полиции. Указанный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", – сообщили в ДП Zakon.kz 21 октября 2026 года.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Всем обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям экс-сотрудника полиции, дадут правовую оценку.

Иная информация, как уточнили в ДП, не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.

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