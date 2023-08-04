Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Водитель из Павлодара объяснил, зачем привязал собаку к машине

Водитель из Павлодара объяснил, зачем привязал собаку к машине Фото: pixabay
В полиции Павлодарской области сообщили об установлении личности водителя, тащившего собаку за машиной, сообщает Zakon.kz.

В Казнете распространяют видео с собакой, которую привязали к машине и тащили по дороге.

В полиции Павлодарской области уточнили, что это произошло 3 августа в поселке Жанааул.

Со слов владельца, собака ранее потерялась. Мужчина нашел ее только через месяц и хотел отвезти домой. В салон машины посадить собаку не смог, так как она не поддавалась, поэтому привязал к машине и тихо поехал домой.

"По данному факту сотрудниками полиции Северного отдела полиции УП г. Павлодара в отношении владельца собаки составлен административный протокол по статье 407-2 ч. 1 п. 4 КРКоАП".Пресс-служба ДП Павлодарской области

Также с владельцем провели профилактическую беседу по недопущению подобных фактов.

23 мая 2023 года сообщалось об аналогичном случае. Тогда в Шымкенте мужчина привязал собаку к машине и протащил по дороге. По словам мужчины, он переезжал. А так как в салоне авто места для собаки не нашлось, он решил ее привязать к машине.

Читайте также

Жительница Астаны пыталась продать должность акима за 4 млн тенге

Появились подробности задержания сотрудника "Правительства для граждан"

Полицейский на служебном авто сбил двух пешеходов в Шымкенте

Анастасия Московчук
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как изменится система отбывания наказания в колониях Казахстана
Почему тысячи заключенных в Казахстане придется переводить из одних колоний в другие
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге
Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления