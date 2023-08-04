Водитель из Павлодара объяснил, зачем привязал собаку к машине

В полиции Павлодарской области сообщили об установлении личности водителя, тащившего собаку за машиной, сообщает Zakon.kz.

В Казнете распространяют видео с собакой, которую привязали к машине и тащили по дороге.

В полиции Павлодарской области уточнили, что это произошло 3 августа в поселке Жанааул.

Со слов владельца, собака ранее потерялась. Мужчина нашел ее только через месяц и хотел отвезти домой. В салон машины посадить собаку не смог, так как она не поддавалась, поэтому привязал к машине и тихо поехал домой.

"По данному факту сотрудниками полиции Северного отдела полиции УП г. Павлодара в отношении владельца собаки составлен административный протокол по статье 407-2 ч. 1 п. 4 КРКоАП". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Также с владельцем провели профилактическую беседу по недопущению подобных фактов.

23 мая 2023 года сообщалось об аналогичном случае. Тогда в Шымкенте мужчина привязал собаку к машине и протащил по дороге. По словам мужчины, он переезжал. А так как в салоне авто места для собаки не нашлось, он решил ее привязать к машине.