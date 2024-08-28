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Законодательство РК

Резонансное видео с привязанной к машине собакой прокомментировали в полиции

Алматинская область, тащил собаку за машиной на веревке, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 10:54 Фото: рixabay
В соцсетях распространяют видео издевательства над собакой – ее тащили, привязав к машине. Полиция отреагировала на инцидент, сообщает Zakon.kz.

Это произошло в Алматинской области. Кадры с замученной почти до смерти собакой шокировали общественность и вызвали шквал негодования в адрес живодера.

"Поселок Жандосово, 27.08.24 г., волочил по зeмле собаку, привязал к машине, собака почти задyшилась. Заставили остановиться, отвязать. Нeлюдь говорит – начальник заставил вывезти таким образом...", – говорится в описании к видео.

В полиции региона отреагировали на это видео.

"В ходе мониторинга социальных сетей обнаружено видео, где мужчина волочил собаку, привязав к автомашине. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УП Карасайского района установили, задержали и доставили в полицию 28-летнего мужчину. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными", – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

Согласно статье 316 УК РК, жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается штрафом в размере до 100 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток.

13 августа 2024 года сообщалось, что в Петропавловске завели два уголовных дела в связи с гибелью котенка.

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