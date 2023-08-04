Взрыв на фосфорном заводе в Таразе попал на видео, есть пострадавшие
Страшные кадры взрыва опубликовали в одном из Telegram-каналов. Впечатлительным видео смотреть не рекомендуется.
В Министерстве труда и социальной защиты населения РК подтвердили, что 3 августа работники ТОО "НДФЗ" получили химический ожог различных частей тела.
"В настоящее время работники доставлены в городскую больницу Тараза. По данному факту Управлением инспекции труда акимата Жамбылской области создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования и сообщены дополнительно".Пресс-служба МТСЗН РК
В свою очередь в областном управлении инспекции труда раскрыли подробности несчастного случая.
"Около 14:45 на территории склада ТОО "НДФЗ" при извлечении из танка-контейнера желтого фосфора от брызга фосфора пострадали два работника: Орманов Д. Ж. 1991 г.р. и Калдыбай Ш. Е. 1997 г. р. Пострадавшие доставлены в Таразскую городскую многопрофильную больницу, где им оказана первая медицинская помощь... Создана специальная комиссия по расследованию данного несчастного случая".Пресс-служба Управления инспекции труда акимата Жамбылской области
Ранее в Минтруда РК заявляли, что производственный травматизм по итогам шести месяцев 2023 года снизился на 4% по сравнению со вторым полугодием 2022 года.
По данным Комитета труда и социальной защиты Минтруда и соцзащиты населения РК, во втором квартале 2023 года в результате несчастных случаев на производстве пострадали 640 работников, 69 из которых погибли.