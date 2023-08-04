Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Взрыв на фосфорном заводе в Таразе попал на видео, есть пострадавшие

Взрыв на фосфорном заводе в Таразе попал на видео, есть пострадавшие Фото: скриншот видео
В Таразе 3 августа 2023 года на территории ТОО "Новоджамбульский фосфорный завод" (ТОО "НДФЗ") произошел взрыв, в результате которого работники получили химические ожоги. Информация появилась в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Страшные кадры взрыва опубликовали в одном из Telegram-каналов. Впечатлительным видео смотреть не рекомендуется.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК подтвердили, что 3 августа работники ТОО "НДФЗ" получили химический ожог различных частей тела.

"В настоящее время работники доставлены в городскую больницу Тараза. По данному факту Управлением инспекции труда акимата Жамбылской области создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования и сообщены дополнительно".Пресс-служба МТСЗН РК

В свою очередь в областном управлении инспекции труда раскрыли подробности несчастного случая.

"Около 14:45 на территории склада ТОО "НДФЗ" при извлечении из танка-контейнера желтого фосфора от брызга фосфора пострадали два работника: Орманов Д. Ж. 1991 г.р. и Калдыбай Ш. Е. 1997 г. р. Пострадавшие доставлены в Таразскую городскую многопрофильную больницу, где им оказана первая медицинская помощь... Создана специальная комиссия по расследованию данного несчастного случая".Пресс-служба Управления инспекции труда акимата Жамбылской области

Ранее в Минтруда РК заявляли, что производственный травматизм по итогам шести месяцев 2023 года снизился на 4% по сравнению со вторым полугодием 2022 года.

Материал по теме

Основные причины производственного травматизма назвали в Минтруда

По данным Комитета труда и социальной защиты Минтруда и соцзащиты населения РК, во втором квартале 2023 года в результате несчастных случаев на производстве пострадали 640 работников, 69 из которых погибли.

Читайте также

Взрыв на фосфорном заводе в Таразе – создана комиссия

Нарушения в детских лагерях Алматинской области: директор работал пьяным

Жительница Астаны пыталась продать должность акима за 4 млн тенге

Динара Халдарова
МТСЗН РК Жамбылская область Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как изменится система отбывания наказания в колониях Казахстана
Почему тысячи заключенных в Казахстане придется переводить из одних колоний в другие
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге
Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге
Учет домашних животных
Чип, браслет, ошейник, бирка или тату: с 1 сентября собаки и кошки подлежат учету путем мечения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления