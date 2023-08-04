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Взрыв на фосфорном заводе в Таразе – создана комиссия

Взрыв на фосфорном заводе в Таразе - создана комиссия Фото: pxhere
По факту взрыва на фосфорном заводе в Таразе создана комиссия с участием представителей госорганов, передает Zakon.kz.

"3 августа 2023 года около 11:30 двое сотрудников завода получили химические ожоги. Инцидент произошел на территории склада желтого фосфора в цехе № 7 "Доработка желтого фосфора", – говорится в сообщении ТОО НДФЗ Казфосфат.

Пострадали стропальщик цеха № 7 Данияр Орманов и ведущий инженер по подготовке сырья цеха Шахадияр Қалдыбай. Они были доставлены в Городскую больницу №1. Работы остановлены, место происшествия огорожено.

На данный момент Данияр Орманов находится в реанимации с 22% ожогов, состояние стабильное. Шахадияр Қалдыбай находится в общей палате с 15% ожогов, состояние удовлетворительное.

О несчастном случае были оповещены КГУ "Инспекция труда" акимата Жамбылской области, Департамент Комитета промышленной безопасности МЧС РК, Жамбылский РОП и акимат города Тараз.

"Создана комиссия с участием представителей госорганов, ведется расследование. Предварительная причина - несоблюдение техники безопасности. С пострадавшими на регулярной основе поддерживают связь представители ЖФ ТОО "НДФЗ" "Фосфорный завод". ТОО НДФЗ Казфосфат

Инцидент прокомментировали в ДП Жамбылской области.

"По факту взрыва на Жамбылском фосфорном заводе органами полиции зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК. Совместно с Управлением инспекции труда проводятся первоначальные следственные действия. Оба пострадавших госпитализированы в больницу. Ход расследования взят на контроль". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Страшные кадры взрыва опубликовали в одном из Telegram-каналов. Впечатлительным видео смотреть не рекомендуется.

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