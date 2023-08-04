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Россиянка шантажом выманивала деньги у влюбленных астанчанок

Россиянка шантажом выманивала деньги у влюбленных астанчанок Фото: freepik
Гражданка России притворялась парнем и выманивала у влюбленных жительниц Астаны деньги, сообщает Zakon.kz.

26-летняя девушка создала в соцсетях поддельный профиль. Затем "Никита" знакомился с одинокими жительницами Астаны, влюблял их в себя, просил прислать фото интимного характера.

Получив таковые, мошенница угрожала слить их в сеть.

За нераспространение личных фотографий женщины отдавали ей деньги. Так, в полицию обратилась 31-летняя жительницы столицы, которая перевела сетевой аферистке 130 тысяч тенге. В ходе досудебного расследования установлено, что гражданка России, ранее судимая за аналогичные преступления, причастна к пяти фактам мошенничества на территории столицы.

В настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК.

Иностранка арестована и содержится в исправительном учреждении.

Ранее стало известно, что межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор женщине, которая пыталась продать должность акима Кентау.

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