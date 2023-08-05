В Риддере 200-килограммовый теленок провалился в глубокий колодец
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Риддере хозяйка отпустила на выпас телят рядом с домом, привязав к длинной веревке. Около 12:00 ей сообщили, что один из них провалился в колодец, который каким-то образом оказался открытым, сообщает Zakon.kz.
Сначала хозяева попытались извлечь 200-килограммового теленка Бусю сами, но не смогли, и обратились к спасателям.
"Сотрудники специализированного отряда приняли вызов и, прибыв к месту происшествия, приняли решение достать теленка из колодца с помощью веревок. Буся постоянно мычала и звала на помощь. Командир отделения Бабенко Евгений спустился к животному на двухметровую глубину и закрепил тело теленка веревкой. Затем дружно и спасатели, и хозяева стали тянуть Бусю из "западни". Общими усилиями ее удалось вытащить из узкого и глубокого колодца", – говорится в сообщении.
Как уточняется, на всю операцию понадобилось около 20 минут.
Ранее сообщалось, что спасатели ВКО помогли выбраться теленку из трясины.
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