В Риддере 200-килограммовый теленок провалился в глубокий колодец

В Риддере хозяйка отпустила на ​ выпас телят рядом с домом, привязав к длинной веревке. Около 12:00 ей сообщили, что один из них провалился в колодец, который каким-то образом оказался открытым, сообщает Zakon.kz.

Сначала хозяева попытались извлечь 200-килограммового теленка Бусю сами, но не смогли, и обратились к спасателям.



"Сотрудники специализированного​ отряда приняли вызов и, прибыв к месту происшествия, приняли решение достать теленка из колодца с помощью веревок.​ Буся постоянно мычала и звала на помощь. Командир отделения Бабенко Евгений ​спустился к животному на двухметровую глубину и​ закрепил тело теленка веревкой. Затем дружно и спасатели, и хозяева стали тянуть Бусю из "западни". Общими усилиями ее удалось вытащить​ из узкого и глубокого колодца", – говорится в сообщении.

Как уточняется,​ на всю операцию понадобилось около 20 минут.





Ранее сообщалось, что спасатели ВКО помогли выбраться теленку из трясины.