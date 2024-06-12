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Законодательство РК

Корова провалилась в заброшенном доме в Риддере

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 19:57 Фото: скриншот видео
12 июня к спасателям поступил вызов, что в одном из заброшенных домов города Риддера провалилась корова, сообщает Zakon.kz.

Прибыв на место инцидента, спасатели обвязали животное и, приложив усилия, успешно вытянули буренку из зоны опасности.

"Хозяйка поблагодарила спасателей, что вызволили ее любимую корову Зорьку. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112".Пресс-служба МЧС РК


Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок застрял за москитной сеткой в многоэтажке Астаны.

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Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Риддер 2024 год Спасатели
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