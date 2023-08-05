В Экибастузе мотоциклист попал в больницу после аварии

4 августа в 17.20 на улице Энергетиков столкнулись Mitsubishi Galant и мотоцикл, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, 39-летний мужчина доставлен в больницу.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель мотоцикла. По факту ДТП проводится проверка", – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Отмечается, что транспортные средства водворены на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 июля по дороге на Медеу в Алматы столкнулись мотоцикл и электровелосипед. От сильнейшего удара оба водителя погибли на месте.

