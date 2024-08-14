Опасный маневр: в Алматы в результате аварии пострадал мотоциклист
Как сообщил собственный корреспондент Zakon.kz, в ночь происшествия автомобиль Chevrolet Onix передвигался по улице Суюнбая в северном направлении.
За рулем транспорта находилась женщина. Водитель сворачивала через автобусную полосу во дворы. По всей видимости, она не ожидала, что по автобусной полосе может ехать мотоцикл.
Фото: Zakon.kz
Не убедившись в безопасности маневра, она продолжила движение и в этот момент в нее врезался мотоцикл Yamaha R1.
Водитель мотоцикла, пытаясь уйти от столкновения, все же задел автомобиль.
Вследствие этого мотоциклист сошел с дороги и по инерции вместе с транспортным средством пролетел более 10 метров, упав в арык. В результате ДТП он серьезно пострадал.
Фото: Zakon.kz
Водителя мотоцикла госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Основное повреждение пришлось на ногу: перелом в трех местах со смещением.
В данный момент он находится в реанимации. Ему показана операционная помощь.
Фото: Zakon.kz
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что 14 августа 2024 года в селе Самаркин Курмангазинского района вблизи
Атырау произошло возгорание склада, пристроенного к продуктовому
магазину.