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В Караганде колесо обозрения остановилось, когда на нем катались люди

отключение света Фото: pixabay
В Центральном парке Караганды остановилось колесо обозрения, когда на нем катались люди. Остановка произошла из-за аварии на линиях электропередач ТОО "Караганда Жарык", сообщает Zakon.kz.

В ТОО "Караганда Жарык" ответили, что произошло технологическое нарушение. Без света остались потребители улиц Ермекова, Анжерская, Липецкая, Академическая, Крамского, Чкалова, Бадина, Аманжолова, Гоголя, Ботаническая.

Оперативная бригада устраняет нарушение.

"В связи с аварией на линии электропередач в Центральном парке отсутствует электричество. Из-за этого аттракцион "Колесо обозрения" прекратил работу. Операторы аттракциона механическим способом прокрутили аттракцион для выхода посетителей. На данный момент на аттракционах никого нет. Электричество также отсутствует в некоторых частях города", – цитирует ekaraganda.kz Управление парками культуры и отдыха.


Ранее, в марте, сообщалось, что астанчанин залез на колесо обозрения и пытался спрыгнуть.

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