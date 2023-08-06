В Караганде колесо обозрения остановилось, когда на нем катались люди

Фото: pixabay

В Центральном парке Караганды остановилось колесо обозрения, когда на нем катались люди. Остановка произошла из-за аварии на линиях электропередач ТОО "Караганда Жарык", сообщает Zakon.kz.

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